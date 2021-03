"Ciro Gomes mostrou que continua em Paris”, diz PML

“Precisamos buscar unidade, e não de divisões”, defendeu o jornalista Paulo Moreira Leite ao criticar entrevista que o ex-ministro Ciro Gomes concedeu ao jornal Folha de S.Paulo, dizendo que sua tarefa em 2022 é derrotar o PT no primeiro turno edit

247 - O jornalista Paulo Moreira Leite, em participação no programa Bom Dia 247 desta segunda-feira (1), criticou a postura do ex-ministro Ciro Gomes, que concedeu ao jornal Folha de S.Paulo e disse que sua tarefa em 2022 é derrotar o PT no primeiro turno.

“Essa fala é lamentável, não precisamos de pessoas para dividir a oposição neste momento, mas sim buscar a unidade para derrotar esse adversário perigoso e que não tem nenhum compromisso com a democracia”, disse o jornalista.

Em sua visão, “Ciro ainda está em Paris", referindo-se ao fato de o ex-ministro ter ido para capital francesa no segundo turno das eleições de 2018, abandonando a campanha contra o bolsonarismo.

Inscreva-se na TV 247, seja membro e assista ao programa Bom Dia 247:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.