"Ciro Gomes se amesquinhou e não sabe controlar o ressentimento", diz Luis Felipe Miguel

Por Luis Felipe Miguel - Ciro Gomes é um cara inteligente. Mas a vaidade e a obsessão em alcançar a presidência fazem ele se comportar como se não fosse.

O caminho dele é se apresentar como o nome capaz de unir a oposição e derrotar Bolsonaro.

Afirmar que sua prioridade não é combater Bolsonaro e sim combater o PT não parece ser adequado para alcançar esse objetivo.

Na verdade, Ciro poderia ter se credenciado ao posto se, em vez de fugir para Paris, tivesse mergulhado de cabeça na campanha de Haddad no segundo turno - como fez Guilherme Boulos, aliás.



Isso mostraria um mínimo daquilo que se espera de um líder político em situação tão dramática: grandeza, coragem, clareza na compreensão do que está em jogo.

Ele preferiu se deixar levar pelo despeito, sabidamente um mau conselheiro, e abraçou a tese - obviamente furada - de que sua omissão o faria se converter em destino natural de bolsomínions arrependidos.

Achou que quatro anos de barbárie fascistoide e ultraliberal destruindo o país seriam um bom preço a pagar pela chance de se candidatar com sucesso em 2022.

Mas a omissão num momento como aquele só mostra que o sujeito não tem estofo para ser líder.

Até bolsomínions percebem isso.

Caberia agora Ciro reconhecer que pisou no tomate, manter sua candidatura por acreditar no projeto que ela representa e aproveitar cada oportunidade para anunciar que estará no segundo turno de 2022 lutando com todas as forças contra Bolsonaro, seja como candidato da oposição, seja apoiando qualquer outro nome. Em vez disso, dá aquela declaração.

Jilmar Tatto disse que era um jeito de fazer as pessoas voltarem a falar dele, que andava meio esquecido. É uma possibilidade.

Se não for só isso, para quem ele estava falando?





As eleições de 2018 já deveriam ter mostrado a Ciro que a parcela de pessoas que têm ojeriza ao PT mas não votam em Bolsonaro não é, nem de perto, grande o suficiente para levá-lo ao segundo turno.





E os operadores políticos da direita que ele tem namorado não precisam deste tipo de recado pelos jornais.





É o ressentimento falando, de novo. Ciro se amesquinha por não conseguir controlá-lo.



