Ciro Gomes tenta relançar sua candidatura com campanha "O petróleo é nosso"

Apoie o 247

Clube de Economia

247 – O presidenciável Ciro Gomes, do PDT, que perdeu a confiança de eleitores da esquerda ao atacar os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff, vítima de um golpe de estado motivado pela questão do petróleo, tenta agora reposicionar sua candidatura com a retomada da campanha "o petróleo é nosso", que foi lançada na época de Getúlio Vargas para defender a soberania do País sobre seus recursos naturais. Confira, abaixo, o novo vídeo lançado por Ciro, em que ele afirma que a paralisação das refinarias da Petrobrás "é o maior crime já cometido contra a soberania nacional":

Bolsonaro está fazendo um desmanche da Petrobras e entregando fatias quase de graça a estrangeiros. Deixa refinarias paradas, importa combustíveis e os preços explodem. É o maior crime já praticado contra a soberania nacional e a economia popular! #OPetróleoÉNosso pic.twitter.com/wTFSI2MKs7 — Ciro Gomes (@cirogomes) November 22, 2021

PUBLICIDADE