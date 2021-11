Ciro Gomes volta a agredir Lula e Cynara Menezes reage: "nojo"

Apoie o 247

247 – O pré-candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, voltou a agredir o ex-presidente Lula, em entrevista na CNN, ao dizer que ele só escapou de punição porque o ex-juiz parcial Sergio Moro teria sido incompetente. Ciro também disse que o governo Lula, do qual fez parte, teria sido um "dos mais corruptos da história do Brasil". Diante do novo ataque, Ciro foi rebatido pela jornalista Cynara Menezes, que edita o site Socialista Morena. Confira:

o desespero está tomando conta de salieri gomes.

esperem muito ódio ainda, porque o fator moro até agora só teve o efeito de tornar a candidatura dele ainda mais sem chance.

se é que algum dia teve qualquer chance — cynara menezes (@cynaramenezes) November 18, 2021

Depois desta nova agressão, Ciro também foi questionado por Leonardo Boff e Leonel Brizola Neto:

Falta humildade ao Ciro. Candidato diversas vezes por diferentes partidos nunca recua do projeto pessoal! Se lhe favorece elogia, senão ataca! O EU é maior que a nação e o povo brasileiro, por isso meu avô pediu para ele retirar a candura em 2002 e apoiar Lula no primeiro turno. https://t.co/rkOyNsX4Un — Leonel Brizola Neto (@leonelbrizolarj) November 18, 2021

@cirogomes Esta é uma leitura caolha.Sua iracúndia nada sagrada lhe impede de ver a revolução social nunca havia antes neste país,devolvendo dignidade a milhões de covardemente desprezados pela elite do atraso.A pior corrupção é a do mercado que sonega bilhões anuais em impostos. — Leonardo Boff (@LeonardoBoff) November 18, 2021