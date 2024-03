Ciro Gomes volta a agredir o presidente Lula para tentar chamar atenção

Apoie o 247

247 – O ex-governador do Ceará e candidato à Presidência da República nas duas últimas eleições, Ciro Gomes (PDT), mais uma vez lançou críticas diretas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), demonstrando lidar mal com a própria decadência. Em uma entrevista à CNN, Ciro afirmou que Lula deveria concentrar seus esforços no Brasil e não buscar projeção internacional, sugerindo que o ex-presidente abandonasse a busca por ser uma "popstar estrangeiro" e se dedicasse aos problemas internos do país.

Ao ser questionado sobre a possibilidade de um encontro com Lula, Ciro afirmou que não teria problemas em conversar com o ex-presidente, chegando a dizer que "conversaria até com Satanás". A agressividade verbal de Ciro Gomes pode ser interpretada como um reflexo de sua própria frustração política, uma vez que ele não conseguiu conquistar o mesmo apoio e reconhecimento popular que Lula obteve ao longo de sua trajetória e teve cerca de 3% nas últimas eleições.

