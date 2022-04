Ciro Nogueira colocou irmã do presidente do Cade, o "meu menino", em subsidiária do Banco do Brasil

Apoie o 247

247 - O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP-PI), colocou a advogada Sabá Cordeiro Filha, irmã do presidente do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), Alexandre Cordeiro, no conselho de uma subsidiária do Banco do Brasil, informa o Estado de S. Paulo.

Nogueira se refere a Alexandre Cordeiro como "meu menino". O Cade, vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, é responsável por julgar casos de empresas que envolvam ataques à livre concorrência. Cordeiro foi chefe de gabinete de Nogueira.

Sabá foi oficializada como integrante do Conselho Fiscal da BB Investimentos em 29 de novembro. A BB Investimentos é o braço do banco público especializado no mercado de capitais. O currículo da advogada, no entanto, não indica qualquer expertise na área fiscal ou em gestão de investimentos.

Como conselheira, Sabá recebe R$ 10,1 mil pelo cargo de confiança, além do pagamento de jetons mensais de R$ 4,9 mil.

Por meio de nota, o Banco do Brasil afirma que a advogada “atende a todos os requisitos técnicos e legais” para ocupar o cargo na instituição. O banco diz ainda que o currículo de Sabá foi submetido ao Comitê de Elegibilidade da empresa, "que estabelece critérios rigorosos para exercício do cargo”. O banco também destacou que o “currículo da conselheira correspondeu plenamente às exigências da Lei das Estatais e do decreto 8945, que regulamenta a atuação de gestores em sociedades anônimas”.

