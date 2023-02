Ciro Nogueira depõe ao TSE sobre reunião de Bolsonaro com embaixadores para atacar urnas eletrônicas

Apoie o 247

247 - Ex-ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro (PL), o senador Ciro Nogueira (PP-PI) presta depoimento na manhã desta quarta-feira (8) ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre a reunião do ex-ocupante do Palácio do Planalto com embaixadores, ocasião utilizada para disseminar mentiras sobre o processo eleitoral brasileiro e atacar as urnas eletrônicas.

Nogueira será ouvido por videoconferência. A oitiva é uma determinação do corregedor da Justiça Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves. A ação está sob sigilo e pode culminar na inelegibilidade de Bolsonaro.

Ex-secretário de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Flávio Rocha também pode depor como testemunha, às 14h.

O processo teve origem em ação apresentada pelo PDT, que pede a inelegibilidade de Bolsonaro, acusando-o de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, já que a reunião de 18 de julho de 2022 foi transmitida ao vivo pela TV Brasil.

