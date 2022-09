Ciro processa Augusto Botelho e perfil "JaIrme" no Twitter por filtro de Instagram em apoio a Lula

Apoie o 247

ICL

247 - A campanha do candidato à Presidência da República Ciro Gomes (PDT) apresentou uma ação ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) contra o candidato a deputado federal Augusto de Arruda Botelho (PSB) por usar um filtro de Instagram em apoio à candidatura do ex-presidente Lula (PT), segundo Guilherme Amado, do Metrópoles.

A campanha de Ciro argumenta que o filtro utilizado pelo candidato a deputado “está usurpando a identidade gráfica e o slogan de campanha”. Segundo a ação, o filtro poderia utilizar a expressão “prefiro Lula” com as mesmas cores que foram empregadas nas peças de propaganda do PDT. “Há um nítido ardil de criar artificialmente, de má-fé um estado mental, emocional, passional que não corresponde à realidade, pois, de forma capciosa passa para os eleitores que a campanha de Ciro está agora apoiando Lula".

A ação diz ainda que o filtro tem "potencial lesivo para degradar a higidez e lisura do pleito eleitoral de 2022". "Ao se apropriar ilegalmente de um marco simbólico da campanha de Ciro Gomes tenta-se, através de uma percepção imagética já consolidada no imaginário inconsciente de relevante parcela do eleitorado, que agora a opção é votar no Lula".

Também são alvos do processo o perfil @jairmearrependi no Twitter, que faz postagens contra Jair Bolsonaro (PL), e a empresa britânica Storm Ideas Sugar Bond House, responsável pelo site que aplica o filtro nas fotos.

Augusto Botelho se manifestou em vídeo sobre o caso:

O perfil @jairmearrependi publicou uma nota:

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.