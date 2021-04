"Ciro se afunda cada vez mais no pântano", diz Breno Altman

Jornalista criticou o político do PDT após pedido para que Lula não se candidate e falas negativas sobre Evo Morales e Nicolás Maduro edit

247 – "Ciro Gomes cada vez se afunda mais no pântano. Para arremeter contra a candidatura de Lula, assumiu o discurso da direita mais golpista, evocando negativamente os nomes de Evo Morales e Nicolás Maduro. Sua ruptura com o campo progressista parece um caminho sem volta", apontou o jornalista Breno Altman, editor do Opera Mundi.

