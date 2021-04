“Ciro se inviabilizou com seu discurso de ódio contra o Lula”, diz Florestan

“O Ciro tomou uma decisão errada em ter abandonado o país no segundo turno e não apoiar o único candidato possível que poderia ganhar de Bolsonaro. Agora, se inviabiliza com seu discurso de ódio contra o Lula”, diz Florestan Fernandes Júnior. Assista sua participação na TV 247 edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior, em participação no programa Bom Dia 247 deste domingo (18), comenta a respeito do ex-ministro Ciro Gomes, que declarou que irá a Paris com ainda mais convicção num eventual segundo turno entre Lula e Bolsonaro.

“O Ciro tomou uma decisão errada de ter abandonado o país no segundo turno e não apoiar o único candidato possível que poderia ganhar de Bolsonaro e agora se inviabiliza com seu discurso de ódio contra o Lula”, diz ele.

Em sua visão, “Ciro fez um cálculo de se tornar anti-lula para promover seu descolamento da centro-esquerda para direita”, mas relembra que o ex-ministro “apoiou os 13 anos de governos do PT e naquele momento não fez discursos de anticorrupção”.

