Ciro: "segundo turno será entre eu e Lula; Bolsonaro nem estará na eleição"

247 - O ex-governador do Ceará, Ciro Gomes (PDT), afirmou nesta sexta-feira (2) que Jair Bolsonaro (sem partido) nem estará no segundo turno das eleições de 2022. Segundo Ciro, a disputa presidencial será entre ele e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

"Há muito tempo acho que o Bolsonaro não estará no segundo turno. Não sei sequer se estará na eleição. Sairá da cabeça da nação brasileira essa espada que obriga a esquecer todas as contradições do Lula e do PT só para se livrar do mal maior, mais emergente, mais doído, que é a tragédia do genocida e corrupto Bolsonaro", afirmou Ciro em entrevista ao portal UOL, conduzida pelo apresentador Diego Sarza e pelos colunistas Tales Faria e Josias de Souza.

“É meu cálculo, minha avaliação, e acredito francamente que o segundo turno é muito provável que seja eu contra o Lula, o que permitirá o país discutir as coisas em outro plano”, acrescentou.

