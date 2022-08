Ciro tenta agora ser o candidato lavatista e propõe prisão em segunda instância e fim dos sigilos de integrantes do governo

Apoie o 247

247 – O candidato Ciro Gomes, do PDT, decidiu se metamorfosear em um novo personagem. Seu programa de governo abraça uma agenda lavajatista, com propostas como propõe prisão em segunda instância e fim dos sigilos bancário e fiscal de integrantes do governo.

"Para o combate à corrupção, há quatro propostas principais que Ciro faz para reduzir os crimes de colarinho branco. Primeiro, propõe o fim do chamado foro privilegiado, isto é, o foro especial por prerrogativa de função. Desta forma, autoridades passariam a ser julgadas pela Justiça comum, sem ter seus processos encaminhados automaticamente aos tribunais especiais, como acontece hoje", escreve a jornalista Camila Zarur , em reportagem publicada no Globo.

"A segunda proposta de Ciro é a abertura completa do sigilo fiscal e bancário de ocupantes de cargos de primeiro e segundo escalão no Poder Executivo. O pedetista também quer criminalizar o enriquecimento sem causa de agentes públicos e políticos. Por fim, quer autorizar que sejam permitidas as prisões após condenações em segunda instância", prossegue a jornalista.

