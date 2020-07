Ciro volta a insultar Lula e depois fala em fazer “debate fraterno”

O presidenciável do PDT repetiu seu tradicional roteiro de insultos ao ex-presidente Lula e disse que perdeu o respeito por ele, afastando-se do eleitorado de centro-esquerda e colocando-se como mais um nome para disputar o voto da direita no Brasil edit

247 - O ex-ministro Ciro Gomes, presidenciável do PDT, voltou a fazer insultos contra o ex-presidente Lula em uma entrevista à revista Época nesta quinta-feira (16). Ciro diz que 'perdeu o respeito' pelo petista, que "se corrompeu".

"Lula queria que o povo o tirasse da cadeia e o levasse como imperador. Lula se corrompeu. Tudo o que ele quer hoje é fazer um partido com 50 deputados para meter a mão em milhões do fundo eleitoral", declarou ao jornalista Guilherme Amado.

"Não sou mais amigo de Lula. Perdi o respeito por ele. Pedi para visitá-lo na prisão como ato humanitário, isso é humano. Visitaria qualquer grande líder", afirmou.

Para Ciro Gomes, do lado do PT, "todo mundo que não é petista é chamado de fascista, de gado". Ele acusou o partido de "querer mostrar cara feia, com gabinete do ódio de dinheiro roubado" e em seguida defendeu que "temos que fazer um debate fraterno e respeitoso".

Sobre as eleições presidenciais de 2018, Ciro voltou a falar sobre a conversa com o ex-presidente: "Lula me convidou para ser o Haddad, e eu disse que tinha vergonha na cara. Se essa fraude desse certo, sairia dali um presidente desse tamanhinho".

