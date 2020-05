Cloroquina, mais uma bola-fora de Bolsonaro, tem produção descontinuada

247 - A produção de cloroquina no laboratório do Exército teve uma pausa por causa da falta de insumos. Propagandeada por Bolsonaro e seu chefe internacional, Donald Trump, a cloroquina teria uma produção de 1 milhão de comprimidos por semana, de acordo com anúncio do Ministério da Defesa.

Mas o Exército interrompeu a produção, informa o Painel da Folha de S.Paulo, que acrescenta: "a matéria-prima está sendo adquirida para continuar a fabricação", citando nota do Exército.

Depois que Bolsonaro diminuiu a campanha pelo medicamento, o Exército também mudou de planos. A Força vai produzir mais 1,75 milhão de comprimidos e depois só se houver demanda.

