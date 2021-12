Clube Militar agenda palestra sobre ‘efeitos adversos’ de vacinas contra Covid

Apoie o 247

CartaCapital - O Clube Militar, entidade que abriga oficiais das três Armas, promoverá em 9 de dezembro uma palestra intitulada “Passaporte sanitário: eventos adversos das vacinas contra a Covid-19 e os riscos para a segurança nacional”. A informação é do jornal O Globo.

De acordo com o veículo, a responsável por ministrar a palestra é Maria Emília Gadelha Serra e o evento acontecerá no salão nobre da sede do Clube, no Rio de Janeiro.

No final de julho, Bolsonaro recebeu de Gadelha Serra um documento de 15 páginas sobre supostos “riscos” ligados aos imunizantes.

