Clube Militar sai em apoio à manifestação do Ministério da Defesa e ataca CPI e STF

O Clube Militar defendeu o posicionamento do Ministério da Defesa, que atacou o presidente da CPI, Omar Aziz, após o senador apontar para o envolvimento de membros das Forças Armadas na corrupção no MS

247 - O Clube Militar soltou uma nota defendendo o posicionamento do Ministério da Defesa e da cúpula militar, que se manifestaram contra as acusações do senador Omar Aziz (PSD-AM) relativas ao envolvimento de membros das Forças Armadas na corrupção no Ministério da Saúde.

O Ministério da Defesa negou qualquer envolvimento nos esquemas de propina na compra de vacinas e atacou Aziz, chamando-o de "irresponsável".

No texto, o Clube Militar ironiza a CPI e critica o Supremo Tribunal Federal (STF): "o Clube Militar acrescenta que a generalização citada pelo presidente do 'Circo Parlamentar de Indecência' se enquadra, perfeitamente, para a instituição a qual ele pertence, onde seus integrantes, em sua grande maioria, não conseguem justificar a origem de seus patrimônios, cuja investigação é sempre bloqueada por uma Suprema Corte que envergonha o nosso Brasil". (Com informações da coluna de Lauro Jardim, no Globo).

