Clube Militar vai à Justiça contra comprovante de vacinação

Revista Fórum - O Clube Militar, entidade que reúne reservistas do Exército Brasileiro, anunciou nesta segunda-feira (30) que passará a exigir comprovante de vacinação contra a Covid-19 por determinação do decreto do prefeito Eduardo Paes (PSD), do Rio de Janeiro. Os militares, no entanto, pretendem acionar a Justiça contra a exigência. Além disso, houve uma nova convocação para os atos golpistas do 7 de setembro.

“Torna-se necessário, para ter acesso ao Clube, a apresentação do comprovante de vacinação de todos os sócios, dependentes e convidados com idade maior de 16 anos de idade, a partir de 1º de setembro próximo, excetuando-se aqueles que comprovem a dispensa de vacinação contra a Covid-19”, afirmam os reservistas em nota divulgada nesta segunda.

“Outrossim, informamos que o Clube Militar está ingressando com uma ação judicial, visando sustar os efeitos do decreto supracitado no que diz respeito a nossa Associação”, completam os fardados, anunciando a batalha antivacina que pretendem travar.

