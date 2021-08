CNBB, OAB, ABI e SBPC entregam manifesto de apoio ao sistema eleitoral

As entidades afirmam que o processo de erosão democrática em curso no Brasil atingiu contornos incompatíveis com o equilíbrio entre os Poderes e a manutenção do clima de paz entre os cidadãos edit

ConJur - Representantes da OAB, CNBB, Comissão Arns, ABC, ABI e SBPC se entregaram, nesta quarta-feira (4/8), ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luís Roberto Barroso, manifestação conjunta de apoio ao sistema eletrônico de votação.

No texto, as entidades afirmam que o processo de erosão democrática em curso no Brasil atingiu contornos incompatíveis com o equilíbrio entre os Poderes e a manutenção do clima de paz entre os cidadãos.

"É espantoso como, sob o impacto de mais de 550 mil vidas perdidas na maior crise sanitária já enfrentada pelo país, perca-se tanto tempo e energia em tentar demolir o edifício democrático", diz trecho do documento.

Os signatários argumentam que não serão os políticos de plantão, nem grupos civis ou militares ligados a eles, que determinarão a integridade do processo eleitoral.

