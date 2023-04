CNJ pede informações de desembargador do TRF-4 sobre decisão que determinou prisão de Tacla Duran

Apoie o 247

Conjur - O corregedor do Conselho Nacional de Justiça, ministro Luís Felipe Salomão, mandou o desembargador Marcelo Malucelli prestar informações sobre sua atuação nos imbróglios de um processo envolvendo o advogado Tacla Duran.

Malucelli, que é desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) é alvo de um pedido de providências para avaliar se foi cometida falta disciplinar. As informações são do G1.

O desembargador do TRF-4 restabeleceu, na terça, a prisão preventiva do advogado Tacla Duran, que havia sido revogada pelo juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal de Curitiba. A decisão veio após o ministro Ricardo Lewandowski, do STF, suspender as duas ações penais contra Tacla Duran.

Marcelo Malucelli é pai do advogado João Eduardo Malucelli, sócio do ex-juiz Sergio Moro em um escritório de advocacia e namorado da filha mais velha dele. Duran acusa Moro de uma tentativa de extorsão para que não fosse preso durante a finada "lava jato".

Segundo o G1, o corregedor ponderou no pedido de informações que "todo esse cenário pode sugerir, em linha de princípio, alguma falta funcional com repercussão disciplinar por parte do desembargador Marcelo Malucelli, o que exige a atuação desta Corregedoria Nacional de Justiça, para melhor compreensão dos fatos aqui narrados".

