CNU 2025 divulga notas e convocações para prova discursiva nesta quarta

247 - A versão impressa do cartão de confirmação de inscrição, com o local de prova, será disponibilizada em 1º de dezembro. A divulgação da nota preliminar da prova discursiva está prevista para 23 de janeiro de 2026, com possibilidade de recursos nos dias 26 e 27 de janeiro. O resultado final sairá em 18 de fevereiro, e as primeiras listas de classificação devem ser publicadas em 20 de fevereiro de 2026.

Verificação de cotas

O CNU 2025 traz regras mais rigorosas para garantir a aplicação das cotas. Serão reservadas 25% das vagas para pessoas negras, 3% para indígenas, 2% para quilombolas e 5% para pessoas com deficiência (PcD).Os candidatos autodeclarados negros passarão por heteroidentificação presencial, com análise fenotípica realizada por uma comissão específica. O processo será filmado, e os participantes terão dados biométricos coletados e passarão por exame grafológico.Candidatos indígenas e quilombolas deverão comprovar pertencimento étnico com documentos oficiais reconhecidos por comunidades ou órgãos públicos. Já os candidatos com deficiência serão submetidos a uma avaliação biopsicossocial feita por equipe multiprofissional, que poderá ocorrer presencialmente ou por telemedicina.

Os resultados preliminares das verificações serão divulgados em 15 de janeiro de 2026, e as decisões finais, em 18 de fevereiro de 2026.Avaliação de títulos

O envio dos títulos deve ser feito entre 13 e 19 de novembro, exclusivamente pelo sistema online. Serão aceitos documentos digitalizados em formato PDF, JPG, JPEG ou PNG, com até 5 MB por arquivo. Diplomas e certificados de cursos, especializações e experiências profissionais poderão ser pontuados conforme critérios do edital.Documentos enviados fora do prazo ou por outros meios não serão considerados. A ausência de títulos não elimina o candidato, mas resultará em nota zero nesta etapa. O resultado preliminar será divulgado em 8 de janeiro de 2026, com prazo de recursos entre 9 e 12 de janeiro.Cronograma resumido



12/11/2025 – Divulgação das notas, convocações e gabaritos definitivos

13 a 19/11/2025 – Envio dos títulos

1/12/2025 – Disponibilização do cartão de confirmação

7/12/2025 – Prova discursiva

8 a 17/12/2025 – Verificação de cotas e PcD

8/1/2026 – Resultado preliminar da avaliação de títulos

23/1/2026 – Nota preliminar da discursiva

18/2/2026 – Resultados finais das verificações e da discursiva

Março de 2026 – Início das convocações para posseCom mais de um milhão de inscritos em sua segunda edição, o CNU se consolida como o principal concurso público do país, unificando a seleção para dezenas de órgãos federais e garantindo maior transparência e padronização no acesso ao serviço público.