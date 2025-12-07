CNU 2025 registra queda na abstenção e mantém alta participação na fase discursiva

247 - A edição 2025 do Concurso Unificado Nacional (CNU) registrou cerca de 80% de presença dos candidatos na fase de provas discursivas, realizada neste domingo (7). A informação foi divulgada pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

De acordo com a ministra, a taxa de abstenção ficou em 20%, um índice significativamente menor do que o observado na primeira fase do concurso, quando 43% dos inscritos deixaram de comparecer às provas. A redução expressiva é vista como um indicativo de maior engajamento dos candidatos na etapa decisiva do certame.

A segunda fase do CNU integra diretamente a nota final dos candidatos, seguindo critérios de correção e avaliação. Esta etapa é considerada fundamental para a definição da classificação, já que avalia competências técnicas, capacidade de argumentação, domínio do conteúdo e clareza na comunicação escrita.

Segundo o cronograma oficial, o resultado final da prova discursiva, junto com a lista definitiva de classificação, será divulgado no dia 30 de janeiro de 2026. A partir desse resultado, terão início os procedimentos de convocação para os cargos ofertados no concurso.

Criado para centralizar e unificar diversos processos seletivos do governo federal, o Concurso Unificado Nacional reúne milhares de candidatos de todo o país em uma única estrutura de provas. O modelo busca ampliar a eficiência, reduzir custos e democratizar o acesso aos cargos públicos.

A queda expressiva na abstenção nesta segunda fase reforça o interesse dos candidatos e consolida o CNU como o maior e mais relevante processo seletivo para a administração pública federal.