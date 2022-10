Cofundador da Natura, Guilherme Leal declara voto em Lula

Apoie o 247

247 - O empresário Guilherme Leal, cofundador da Natura, declarou o voto no candidato Luiz Inácio Lula da Silva (PT) no segundo turno das eleições presidenciais. Nas eleições de 2010, Leal foi candidato a vice-presidente na chapa de Marina Silva. Em entrevista ao Estado de S. Paulo, o empresário vê riscos à democracia em uma eventual reeleição de Jair Bolsonaro (PL). “Eu acho que um segundo mandato (de Bolsonaro) é perigoso.”

O dono da Natura disse que o mundo espera que o Brasil retome seu papel de liderança na discussão da agenda de preservação do planeta. “Lula tem chance de ser um líder mundial na questão ambiental”, afirmou.

"O Brasil pode ser, de fato, um grande protagonista dessa próxima década no mundo. Em um mundo com Rússia e China de um lado e com a União Europeia militarizada, a América Latina, que é uma grande produtora de alimentos e de serviços ambientais, tem uma oportunidade única. Então, o Lula pode se transformar em alguém que passa para a história, não pelo que ele fez, mas pelo que ele pode vir a fazer. Se ele não fizer por convicção, o fará por inteligência política. É algo que eu não acredito que possa acontecer com o atual presidente: tornar o Brasil o maior provedor de alimentos, de serviços ambientais e uma liderança na transição da economia de baixo carbono", afirmou.

