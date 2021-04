Collor: "Brasil corre o risco de virar um pária internacional"

247 - O ex-presidente Fernando Collor criticou as políticas externa e ambiental do governo Bolsonaro. Para ele, os retrocessos nessas áreas tornam o Brasil "um pária internacional".

"Sem dúvida alguma, o Brasil corre o risco de virar um pária internacional. Posição que o Brasil já está vivenciando, se não na sua plenitude, mas no início do isolamento da comunidade internacional. Seja pelos desacertos da política externa com sua a aproximação excessiva com o governo do ex-presidente Donald Trump, seja com os problemas havidos com a China, com a França. Foram criados diversos pontos de dificuldades onde antes não havia. É preciso fazer essa reorientação sob pena de estarmos alijados do mundo", disse o ex-presidente em entrevista ao Globo.

Collor acrescenta que a Cúpula do Clima, nos dias 22 e 23 de abril, será uma "tarefa árdua" para o Jair Bolsonaro, visto mundialmente como "vilão" no combate ao aquecimento global.

Ele ainda cobra uma reorientação do posicionamento de Jair Bolsonaro: "É necessário que o presidente se reposicione diante da situação extremamente incômoda, pra dizer o mínimo, na qual o Brasil se encontra. Os ministros seguem a orientação do presidente. Essa mudança tem começar, toda ela, sem dúvida alguma, com uma reorientação do presidente da República".

