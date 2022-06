Com 19 milhões na extrema pobreza, Bolsonaro sugere "escambo" de alimentos por diesel com países

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro (PL) afirmou nesta terça-feira (7) que, em caso de desabastecimento mundial de petróleo, o Brasil poderia fazer uma espécie de escambo, ou seja, oferecer alimentos em troca do diesel de outros países.

"Vou falar um absurdo para você aqui. Nós podemos partir para o escambo, troca. Tem país que refina petróleo e tem diesel em abundância. Nós temos alimentos. O que é mais importante, alimento ou comida? Os dois são importantes. Mas a comida é mais importante", disse ele em entrevista ao SBT.

"Nós alimentamos mais de 1 bilhão de pessoas mundo afora. Então, nós damos garantia alimentar para nós e para grande parte da população. Então, nós temos como medidas partir até mesmo para o escambo. Logicamente, que se esta guerra [entre Rússia e Ucrânia] acabar lá fora, tudo no meu entender volta à normalidade", acrescentou.

Bolsonaro sugeriu o "escambo", mas é de 36% o índice de famílias brasileiras sem dinheiro para comprar alimentos entre os anos de 2019 e 2021, de acordo com uma pesquisa elaborada pelo economista Marcelo Neri, diretor do Centro de Políticas Sociais FGV Social, e divulgada no final de maio. Foi o mais alto patamar já alcançado pela série histórica iniciada em 2016.

Outro levantamento, o Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, apontou que 19 milhões de brasileiros sofreram com a fome durante a pandemia em 2020, primeiro ano da pandemia no Brasil. A Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional (Rede Penssan) conduziu a pesquisa.

