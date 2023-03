Com 700 mil mortos por covid no Brasil, Justus admite que errou suas previsões

Apoie o 247

247 – O empresário Roberto Justus admitiu que errou suas previsões sobre mortes na covid-19, quando, no início da pandemia, falava em histeria e previa algo entre 15 mil e 20 mil mortos – ontem, o Brasil chegou a 700 mil mortos.

"Aquilo foi lá nos primórdios da Covid, lá no comecinho, que acabou vazando um áudio meu para um amigo dizendo que a minha previsão não era tão pessimista no começo, mas obviamente que eu estava errado. Eu fiquei surpreso depois com o volume que a pandemia tomou. Eu era um daqueles um pouco mais otimistas. Eu sempre fui otimista em toda a minha vida", disse Justus ao Painel , da Folha.

"Uma coisa que eu falei na época, e eu sustento ainda, é que o lockdown 100%, do jeito que o governo Doria na época quis fazer e fez, era muito ineficiente. As camadas mais privilegiadas conseguiam entrar em lockdown. Você podia andar de metrô, trem, ir no banco, supermercado, farmácia, hospitais. O vírus não estava nesses lugares. Mas você não podia abrir lojas, restaurantes. Eu defendia que tinha que ter um meio-termo: cuidar bastante da coisa com máscara, álcool em gel, distanciamento", afirma.

