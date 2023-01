Com afastamento de Ibaneis, Celina Leão é a nova governadora do DF

Ibaneis foi afastado do cargo por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF edit

Apoie o 247

ICL

247 - A vice Celina Leão (PP) assume o cargo de governadora do Distrito Federal pelos próximos 90 dias --período que Ibaneis Rocha estará afastado do cargo, por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão de Moraes veio após as invasões de terroristas bolsonaristas às sedes do Supremo, do Congresso Nacional e do Palácio do Planalto, no domingo (8).

Segundo Moraes, "o descaso e conivência" de Anderson Torres "com qualquer planejamento que garantisse a segurança e a ordem" no Distrito Federal "só não foi mais acintoso do que a conduta dolosamente omissiva do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.