Com Bolsonaro, 3,5 milhões de brasileiros estão na fila de espera do Bolsa Família

247 - A fila de brasileiros que esperam para receber dinheiro do programa Bolsa Família no governo de Jair Bolsonaro chega a 3,5 milhões de pessoas, o que representa 1,5 milhão de famílias de baixa renda, de acordo com matéria de Vinícius Valfré e Adriana Fernandes, do jornal O Estado de S.Paulo.

O Nordeste é onde está a maior parcela de defasagem. Na região, 606.835 das 1,5 milhão de famílias estão distribuídas pelos nove estados da região, o que corresponde a 39,1% das famílias que deveriam ser beneficiárias, mas não são. Outros 36,8% estão espalhados pelo Sudeste, um total de 571.609.

Segundo as regras do governo, o programa deve atender todas as famílias em extrema pobreza, com renda familiar de até R$ 89 per capita. Também têm direito ao benefício as famílias em situação de pobreza, com renda per capita de até R$ 178 por mês, desde que tenham pessoas com entre 0 e 17 anos na composição. Para se inscrever no programa, a pessoa deve estar com a inscrição no Cadastro Único feita ou atualizada nos últimos 24 meses.

No Brasil da Mudança, mais dados sobre o programa.