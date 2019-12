Com Bolsonaro, educação de jovens e adultos tem menor investimento da década

Ministério da Educação, comandado por Abraham Weintraub, investiu apenas R$ 16,6 milhões na área, o que corresponde a 22% dos R$ 74 milhões previstos. Em 2012, durante o governo da presidente deposta Dilma Rousseff, o investimento no EJA foi de R$ 1,6 bilhões, valor 115 vezes maior do que em 2019 edit

Revista Fórum - A Educação de Jovens e Adultos (EJA), principal programa para aumentar a escolarização entre as pessoas que abandonaram os estudos, foi deixada de lado pelo governo do presidente Jair Bolsonaro. Em 2019, o Ministério da Educação (MEC), comandado por Abraham Weintraub, investiu apenas R$ 16,6 milhões na área, o que corresponde a 22% dos R$ 74 milhões previstos.

Levantamento do Sistema Integrado de Operações (Siop) mostra que este foi o menor gasto com o programa da década. Em 2012, por exemplo, durante o governo da ex-presidenta Dilma Rousseff (PT), o investimento no EJA foi de R$ 1,6 bilhões, valor 115 vezes maior do que de 2019.

A previsão para 2020 não é das mais animadoras. O Projeto de Lei do Orçamento Anual do governo federal estipulou cerca R$ 25 milhões para a educação de jovens e adultos. Enquanto isso, mais da metade dos brasileiros com mais de 25 anos não tem ensino médio completo, número que corresponde a 52,6% da população.

