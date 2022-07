"Com Bolsonaro, o Brasil só vive tragédias", diz Gleisi após morte de diretor da Caixa

Apoie o 247

247 - A presidente do PT, a deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), reagiu nesta quarta-feira (20) à morte do diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa Econômica Federal, Sérgio Ricardo Faustino Batista, 54, encontrado morto na noite de terça-feira (19) na área externa do edifício-sede do banco, em Brasília.

"Com Bolsonaro, o Brasil só vive tragédias. Morte do diretor da Caixa que deveria ter apurado denúncias de assédio sexual de Pedro Guimarães é mais uma. Muito triste tudo o que está acontecendo. De novo, é o governo da morte", escreveu a parlamentar.

A ocorrência foi registrada pela Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal foi comunicada. Ainda sob investigação, apurações preliminares trabalham com um provável suicídio.

A diretoria chefiada por Faustino Batista tinha relação direta com o recente escândalo que se abateu sobre a Caixa: as denúncias de assédio moral e sexual contra seu ex-presidente, Pedro Guimarães.

