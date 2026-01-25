Com camisa de Israel, Michelle chama Nikolas de “nosso líder”

247 - Vestindo uma camisa com a bandeira de Israel, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro declarou apoio público ao deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) durante a manifestação realizada neste domingo (25), em Brasília, que marcou o encerramento da caminhada iniciada em Minas Gerais. Em fala direcionada aos apoiadores, Michelle pediu que o público seguisse as orientações do parlamentar mineiro, a quem se referiu como “nosso líder”.

“É um evento pacífico, ordeiro. Um evento conduzido por Deus. Então, por favor, sigam as orientações do nosso líder, o Nikolas. Quando vocês chegarem ali, depois cada um para a sua casa. Nós estamos aqui lutando pela libertação da nossa nação”, afirmou Michelle Bolsonaro, ao reforçar o caráter religioso e político do ato.

A manifestação encerrou a caminhada organizada por Nikolas Ferreira, que começou na última segunda-feira (19), no município de Paracatu, no Noroeste de Minas Gerais. O grupo liderado pelo deputado chegou ao Distrito Federal na noite de sábado (24), após percorrer cerca de 240 quilômetros. A concentração final ocorreu na Praça do Cruzeiro, na zona cívico-administrativa da capital federal, onde estavam previstos discursos de lideranças da oposição.

As informações foram divulgadas inicialmente por veículos da imprensa nacional que acompanharam o ato e a chegada dos manifestantes a Brasília, além de declarações concedidas pelo próprio parlamentar a jornalistas ao longo da manhã deste domingo.

O ato teve como principal bandeira o apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e críticas às condenações relacionadas aos ataques de 8 de janeiro de 2023, quando as sedes dos Três Poderes foram depredadas. Os manifestantes também protestaram contra decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) envolvendo os réus dos atos antidemocráticos.

Em conversa com jornalistas, Nikolas Ferreira afirmou que a mobilização já havia atingido seu propósito antes mesmo do encerramento formal da caminhada. “O objetivo foi alcançado antes mesmo do ato final, que é despertar as pessoas, abrir seus olhos para o que está acontecendo... escândalo do Banco Master, contratos milionários com esposas de ministros, como a do Alexandre de Moraes... temos escândalo do INSS, mesadinha para filho de Lula, impostos em cima das pessoas”, declarou o deputado, listando temas que, segundo ele, motivaram a mobilização.

Nos últimos dias da caminhada, Nikolas passou a utilizar um colete à prova de balas. De acordo com a assessoria do parlamentar, a medida foi adotada de forma preventiva após ameaças recentes. A origem e a autoria dessas supostas ameaças não foram divulgadas, e o deputado não entrou em detalhes sobre o teor das mensagens recebidas.

A caminhada teve início em Paracatu e ganhou visibilidade nas redes sociais, o que resultou na adesão de outros parlamentares, apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e eleitores do deputado mineiro. Segundo Nikolas, o gesto simbólico buscou pressionar o Judiciário e chamar atenção para o que ele considera excessos nas decisões do STF, especialmente nos processos relacionados aos condenados pelos atos de 8 de janeiro.

O parlamentar também tem reiterado críticas à condenação de Jair Bolsonaro, que, segundo o próprio deputado, teria ocorrido por tentativa de golpe de Estado após a derrota nas eleições de 2022. O ex-presidente está preso no Complexo da Papuda, em Brasília, conforme mencionado pelo próprio Nikolas em declarações públicas anteriores.

Na véspera da manifestação, o Palácio do Planalto instalou grades de proteção ao redor da sede do Executivo. Segundo o Gabinete de Segurança Institucional (GSI), a medida foi adotada “em virtude da possibilidade de manifestações programadas em locais próximos à instalação presidencial”, como forma de reforçar a segurança no fim de semana do ato.

A presença de Michelle Bolsonaro e o tom religioso de sua fala reforçaram o caráter político e simbólico da manifestação, que reuniu apoiadores do ex-presidente e aliados do deputado Nikolas Ferreira em mais um capítulo da mobilização da oposição contra o Supremo Tribunal Federal e o governo federal.