Com cargo no governo, blogueira bolsonarista diz que auxílio de R$ 600 é para quem não gosta de trabalhar

Blogueira bolsonarista Monique Aguiar, nomeada como coordenadora técnica da Superintendência do Iphan no Rio de Janeiro, fez postagem pedindo a liberação do auxílio "para calar a boca desses pobres de espírito que não gostam de trabalhar” edit

Revista Fórum - A blogueira bolsonarista Monique Aguiar, recentemente nomeada como coordenadora técnica da Superintendência do Iphan (Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional) no Rio de Janeiro, não economizou em comentários ofensivos contra os beneficiários do auxílio emergencial de 600 reais que o Governo Federal dará às pessoas mais vulneráveis.

Com a tranquilidade de quem receberá um salário privilegiado, Aguiar escreveu, no dia 31 de março: “libera logo, Bolsonaro, os R$ 600 para calar a boca desses pobres de espírito que não gostam de trabalhar”. Dias depois, ironizou dizendo que os críticos do presidente teriam sumido, porque estariam “ocupados fazendo o cadastro para receber o auxílio”.

Não por acaso, a foto de perfil da blogueira em algumas de suas redes sociais mostra a frase “Vai trabalhar. Não quebre o Brasil”.

Leia a íntegra na Fórum.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.