Com cerca de 400 mil mortos por Covid no Brasil, Bolsonaro ignora combate à pandemia em plano orçamentário para 2022

247 - Jair Bolsonaro entregou ao Congresso as diretrizes, metas e prioridades para o Orçamento de 2022 sem apresentar um plano ligado à Covid-19 no próximo ano.

A proposta de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), que guia a formulação do Orçamento do ano seguinte, foi apresentada com esta omissão pelo governo, no momento mais grave da pandemia e quando especialistas alertam para o risco de a doença e seus efeitos continuarem no ano que vem.

Margareth Dalcolmo, pneumologista e pesquisadora da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), afirma que a crise sanitária vai continuar em 2022. "Não há dúvida de que a epidemia não terá se extinguido em 2022", afirmou à Folha de S.Paulo.

O alerta é feito também pela OMS (Organização Mundial da Saúde). Michael Ryan, diretor-executivo da entidade, afirmou em março que é "prematuro e irrealista" falar sobre o fim da pandemia em 2021.

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.