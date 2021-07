Com Ciro Nogueira na Casa Civil, Centrão terá poder inédito

247 - O senador Ciro Nogueira (PP-PI) foi confirmado nesta terça-feira (27) como novo ministro-chefe da Casa Civil do governo de extrema direita de Jair Bolsonaro. Agora, um dos principais líderes do Centrão fica à frente do principal posto já ocupado por esse bloco partidário de direita. Jair Bolsonaro afirmou que está entregando a “alma do governo” a Ciro Nogueira.

Embora as siglas do Centrão tenham ocupado cadeiras de destaque na Esplanada dos Ministérios, jamais tinham indicado um nome para um ministério com o prestígio e o poder da Casa Civil.

A pasta é considerada a mais importante do Executivo e concentra todas as nomeações da máquina pública, destaca reportagem do Globo.

Caberá ao novo ministro conduzir as relações do governo Bolsonaro com o Congresso e tentar enfrentar a CPI da Covid no Senado.

A entrega de um ministério central a um grupo político e parlamentar de direita e fisiológico ocorre em um dos momentos de maior enfraquecimento de Bolsonaro desde que chegou ao Palácio do Planalto.

Bolsonaro está atrás nas pesquisas de intenção de voto e tem altos índices de rejeição pela população.

Um dos resultados da chegada de Ciro Nogueira ao topo do governo é a retomada das negociações entre Bolsonaro e o PP, partido presidido pelo agora titular da Casa Civil, com vistas à disputa eleitoral do ano que vem.

