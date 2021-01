Com cordes de internações e mortes em Manaus, ministério da Saúde intima prefeitura a aplicar cloroquina nos pacientes

Com os estoques entupidos de cloroquina, remédio que não possui eficácia alguma no combate à Covid-19, o Governo Federal agora empurra o medicamento para a população manauense, que sofre com uma segunda onda do vírus e vive colapso no sistema de saúde edit

247 - Com os estoques entupidos de cloroquina, remédio que não possui eficácia alguma no combate à Covid-19, o Governo Federal agora empurra o medicamento para a população manauense, que sofre com uma segunda onda do vírus e vive colapso no sistema de saúde. O Governo cobra da prefeitura de Manaus a distribuição do remédio.

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, além disso, a pasta do ministro Eduardo Pazuello pediu autorização para fazer uma ronda nas Unidades Básicas de Saúde para encorajar o uso das medicações. A alternativa, não utilizá-las, é tratada como "inadmissível" em documento enviado para a secretaria municipal de Saúde de Manaus.

A capital do Amazonas e o estado têm batido recordes de internações e mortes e têm sofrido com a falta de leitos e de equipamentos.

O conhecimento liberta. Saiba mais