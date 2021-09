Com Covid-19, Queiroga compartilha publicação antivacina

Apoie o 247

Clube de Economia

Por Nathalia Kuhl, Metrópoles - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, usou a sua conta no Instagram, nessa terça-feira (22/9), para replicar uma postagem com teor antivacina. O post foi feito logo após o chefe da pasta ter sido diagnosticado com Covid-19 em Nova York, onde integrou a comitiva do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), que participou da 76ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU).

A publicação compartilhada pelo ministro foi originalmente postada por Ana Flávia Nóbrega e insinua que a vacina e o uso da máscara são ineficazes contra o coronavírus.

“Que ironia! Ministro Marcelo Queiroga seguiu todos os protocolos, vacinou com a Coronavac, usa máscara o tempo inteiro e foi contaminado. O presidente não se vacinou, não usa máscara estava ao lado dele e não pegou. Melhoras ministro!”, diz a publicação.

PUBLICIDADE

Leia a íntegra no Metrópoles.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE