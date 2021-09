Com covid-19, Queiroga ficará 14 dias em quarentena em hotel de luxo em Nova York

Apoie o 247

247 – O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que testou positivo para covid-19 depois de mostrar o dedo do meio aos brasileiros, numa atitude inédita de desrespeito , terá que passar 14 dias em quarentena na cidade de Nova York, uma das mais caras do mundo, com as despesas pagas pelo erário público. A comitiva brasileira se hospedou no Intercontinental Barclay, onde o quarto mais barato disponível amanhã sai por R$ 6 mil e o mais caro custa R$ 10 mil a diária. Confira algumas reações ao fato de Queiroga, capacho de Bolsonaro, ter contraído a covid-19.

Parabéns ao prefeito de NY que fez a comitiva brasileira comer na calçada. Com até ministro da saúde testando positivo, comprovadamente protegeu quem comia dentro de estabelecimentos da COVID.



Não faça como nossa comitiva. Use máscara, mantenha distanciamento e tome vacina 😷💉 — Atila Imunizando *de licença-paternidade (@oatila) September 22, 2021

Quem vai pagar a conta do Hotel 5 estrelas que Queiroga terá que cumprir quarentena durante 14 dias? — Paulo Pimenta (@DeputadoFederal) September 22, 2021



