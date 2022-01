Com decisão de Bolsonaro, impostos aumentam para indústrias de refrigerante na Zona Franca de Manaus

Apoie o 247

ICL

247 - Nesta sexta-feira (31), Jair Bolsonaro reduziu o incentivo tributário destinado aos fabricantes de refrigerantes produzidos na Zona Franca de Manaus. O decreto publicado no Diário Oficial vai diminuir o crédito que os grandes fabricantes de refrigerantes podem acumular ao vender o xarope produzido em Manaus (AM) para engarrafadores instalados em outros Estados.

Segundo a Associação Brasileira da Indústria da Cerveja (CERVBRASIL), essa medida reduz as alíquotas do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para extratos concentrados para elaboração de refrigerantes. Quanto menor é a alíquota, menor é o crédito que pode ser usado pelos gigantes de refrigerantes.

A redução do IPI significa, na prática, que as indústrias de refrigerantes terão menos "créditos" do tributo. Ou seja, pagarão mais impostos, como os demais fabricantes de bebidas.

PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE