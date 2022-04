Com dianteira nas pesquisas, empresários fazem fila para encontrar Lula

Apoie o 247

247 - Empresários estão fazendo fila para ter um encontro com o ex-presidente Lula (PT), segundo Mônica Bergamo, da Folha de S. Paulo. O petista lidera todas as pesquisas eleitorais. Na última pesquisa Quaest (BR-00372/2022), divulgada nesta quinta-feira (7), Lula aparece com possibilidade de vencer a eleição já no primeiro turno.

"A dianteira de Lula nas pesquisas fez com que uma fila de pedidos de empresários se formasse para encontrá-lo. Ele tem evitado reuniões mais amplas, e fez exceção apenas àqueles que conhece de longa data, como Abilio Diniz e José Seripieri Jr., da Qsaúde", relata a jornalista.

Enquanto Lula caminha com calma para os diálogos com o empresariado, a presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PR), participa de agendas mais amplas. Dias atrás ela participou de um jantar com empresários da Faria Lima e tem outro evento marcado para 18 de abril, com clientes da Terra Investimentos.

Irrita a cúpula do PT as cobranças do empresariado por um "mea culpa" em relação à política econômica do governo Dilma Rousseff (PT). Segundo um interlocutor de Lula, o empresariado precisa olhar para o futuro e "perder as esperanças de que o PT vai se mutilar em praça pública por causa de eventuais erros do passado", relata a jornalista.

