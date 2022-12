Com foco nos mais pobres, governo Lula quer remodelar o programa Minha Casa, Minha Vida, desmontado pelo governo Bolsonaro

Foco prioritário do programa habitacional no governo Lula será voltado para famílias de baixa renda, com ganhos mensais de até R$ 2,4 mil edit

Apoie o 247

ICL

247 - O futuro governo do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), irá mudar o foco do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, rebatizado de Casa Verde e Amarela pelo governo Jair Bolsonaro (PL), e irá priorizar famílias de baixa renda, com ganhos mensais de até R$ 2,4 mil.

Nesta linha, segundo o jornal O Globo, “as diretrizes da nova política incluem ações como reformas de residências, urbanização de favelas, facilitação de financiamento para informais e construções mais próximas dos centros urbanos”.

O setor de habitação foi o segundo programa mais beneficiado com a “PEC da Transição” e irá receber mais de R$ 9,5 bilhões em 2023 O programa mais beneficiado pela PEC foi o Bolsa Família, que pagará um auxílio de R$ 600 para os mais pobres.

Ainda segundo a reportagem,” a maior parte da verba liberada para a habitação vai para o Fundo de Arrendamento Residencial (FAR), que banca a construção de casas populares. É o maior volume de recursos desde 2015.”

O governo Jair Bolsonaro não entregou nenhum empreendimento novo na área habitacional ao longo de quatro anos de gestão e o programa Casa Verde Amarela atende apenas famílias que conseguem obter algum tipo de financiamento, com recursos e subsídios do FGTS.

O foco do futuro governo é mudar o quadro atual, focando em famílias mais pobres, que não possuem condições de tomar um financiamento. “Em razão da complexidade do tema, da necessidade de fazer licitações e obter uma série de licenças, em um primeiro momento, não haverá uma meta para construção de moradias. O plano é abrir um processo seletivo para iniciar as novas obras no segundo semestre”, ressalta a reportagem.

Entre 2009 e 2016, os governos do PT entregaram 4,2 milhões de moradias, sendo 1,6 milhão para famílias com renda de até R$ 1,8 mil, o valor antigo da primeira faixa do programa Minha Casa, Minha Vida.

Assine o 247, apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.