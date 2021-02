Com fracasso no plano de vacinação e sob pressão, Pazuello pede ajuda para comprar vacinas da Janssen e Pfizer

247 - Colecionador de fracassos na aquisição de imunizantes e no plano de vacinação, o general Eduardo Pazuello, ministro da Saúde, pediu publicamente neste domingo (21), a ajuda do Palácio do Planalto para comprar vacinas dos laboratórios Janssen e Pfizer.

Pazuello admitiu as dificuldades para negociar com as empresas e recorreu à ajuda da Casa Civil. De acordo com o Ministério da Saúde, as transações estão "emperradas" por falta de flexibilidade das empresas, informa o Estado de S.Paulo.

O comunicado do MInistério da Saúde relatou que a pasta enviou um ofício na quarta-feira passada (17) à Casa Civil descrevendo o desgaste e atribuindo o impasse às companhias.

Diante da demora do governo federal em disponibilizar vacinas, um grupo de governadores anunciou na sexta-feira (19) que tentará realizar a compra dos imunizantes diretamente com os laboratórios. A decisão é liderada pelo governador do Piauí, Wellington Dias (PT), que disse contar com apoio de outros 22 governadores. Segundo ele, o empenho de buscar alternativas foi comunicado ao Ministério da Saúde, que teria aberto a possibilidade de reembolsar os Estados pela aquisição.

Diante da lentidão do governo federal, o Congresso também quer colaborar para encontrar uma solução. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (DEM-MG), sinalizou que pretende ajudar a mediar a negociação entre o governo brasileiro e os fabricantes. A pressão não vem apenas dos governadores ou do Congresso. Vários prefeitos, profissionais de saúde e críticos já falam em escassez de vacinas contra a covid-19, o que mostra mais uma vez o fracasso da gestão do general Pazuello à frente da Saúde.

