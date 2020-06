Com fronteiras dos EUA fechadas, Humberto Costa aponta ajuda do governo para fuga de Weintraub

247 - "As fronteiras do EUA estão fechadas a todos os egressos do Brasil. Como, então, Abraham Weintraub, ainda ministro, conseguiu fugir para lá?", questiona o senador Humberto Costa (PT-PE)'.

O senador questiona ainda se houve gestão deliberada do governo Jair Bolsonaro para obstruir a justiça e evitar eventual prisão.

Weintraub responde a investigações no Brasil por racismo e no inquérito que apura ataques a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). O MEC confirmou que o ex-ministro está nos EUA e acrescentou que ele foi de avião comercial em classe econômica.

Na quinta-feira (18), após anunciar sua saída do ministério, Weintraub publicou nas redes sociais que pretendia deixar o país "o mais rápido possível".

