Com Fux na presidência, Supremo vai inaugurar fase pró-Lava Jato

A partir de setembro deste ano, o Supremo Tribunal Federal (STF) viverá uma nova etapa, com uma alteração na correlação de forças interna. A chegada do ministro Luiz Fux à presidência inaugurará uma etapa etapa pró-Lava Jato na corte suprema edit

247 - A correlação de forças no Supremo Tribunal Federal (STF) vai sofrer uma forte alteração a partir de setembro, com a chegada do ministro Luiz Fux à presidência, em setembro.

O mandato de Fux marca o início de uma era em que o Supremo será presidido por ministros da ala considerada mais linha dura com os réus. Depois dele, o tribunal será comandado por Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e o relator da Lava Jato, Edson Fachin.

Reportagem de O Estado de S.Paulo assinala que o caráter lavajatista da maioria do STF poderá se acentuar ainda mais se o ministro da Justiça, Sergio Moro, substituir Celso de Mello ou Marco Aurélio Mello. Ambos vão deixar o STF em novembro deste ano e julho de 2021, respectivamente, após completarem 75 anos.