Com gás caro, homem se queima cozinhando com álcool e Lula se indigna: "que país é esse?"

247 - O ex-presidente Lula (PT) mostrou indignação nas redes sociais, nesta quarta-feira, 7, diante da situação existente no Brasil, onde as pessoas não estão podendo comprar comida e quando compram não podem cozinhar porque não conseguem comprar gás.

“Que país é esse que a gente tá vivendo?”, questionou Lula ao compartilhar notícia de homem que teve 50% do corpo queimado após cozinhar com álcool por não ter dinheiro para comprar gás de cozinha.

Gás mais caro com Bolsonaro

Nota publicada no site oficial do ex-presidente ressalta que “entre as tantas mentiras inventadas por Jair Bolsonaro, antes e depois das eleições de 2018, uma das mais cruéis é sobre o gás de cozinha”. “Baixar o preço do gás de cozinha, era uma promessa de campanha e do primeiro ano de governo. Mas indo, como sempre, na direção oposta das suas falas, o botijão de gás teve mais um aumento esta semana. O que já estava caro, em torno de R$ 95, agora vai passar de R$ 100”, destaca.

“O aumento no gás tem consequências gravíssimas na vida dos brasileiros, como foi o caso da morte de um homem de 33 anos que estava internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) depois de sofrer queimaduras ao cozinhar usando álcool, já que não tinha dinheiro para comprar gás de cozinha, em Goiânia. Segundo a família, Stive Daves Alves dos Santos sofreu uma parada cardíaca quando realizava um procedimento de raspagem. O homem teve 50% do corpo queimado quando preparava o almoço na última sexta-feira, 2, no Setor Jardim Bela Vista”, continua.

