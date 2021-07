Com governo nas cordas, Bolsonaro sofre de insônia

Assessores e aliados estariam recebendo mensagens enviadas por Jair Bolsonaro durante as madrugadas, denotando que o ex-capitão vem sofrendo de insônia edit

247 - Acossado pela CPI da Pandemia e com a popularidade em queda, Jair Bolsonaro está sofrendo de insônia e disparado mensagens para assessores e aliados durante as madrugadas.

De acordo com reportagem de Guilherme Amado, no Metrópoles, um integrante do gabinete presidencial teria revelado estar recebendo mensagens às 2h, 4h, 6h da manhã, “o que denotaria, na visão deste assessor, que Bolsonaro não está dormindo”.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.