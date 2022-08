Com gravata vermelha e azul, Lula aponta caminho de conciliação no Jornal Nacional

O ex-presidente Lula (PT) publicou no Twitter uma foto vestindo a sua gravata vermelha e azul edit

247 - O ex-presidente Lula (PT) publicou no Twitter nesta quinta-feira, 25, uma foto vestindo a sua gravata vermelha e azul. A gravata usada pelo ex-presidente aponta o caminho de conciliação.

>>> Leia mais: No JN, Lula vai adotar tom pacificador e mostrar que pode recuperar o Brasil: 'pronto para a final de campeonato'

Segundo o jornalista Leonardo Attuch, do Brasil 247, afirmou que a “gravata vermelha e azul indica conciliação. Este é o espírito de Lula para esta noite”. Lula participará de entrevista ao Jornal Nacional nesta quinta, sua primeira vez no estúdio do principal programa da TV Globo desde 2006 .

Gravata vermelha e azul indica conciliação. Este é o espírito de Lula para esta noite. https://t.co/24kpdCKoiD — Leonardo Attuch (@AttuchLeonardo) August 25, 2022

