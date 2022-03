Com indicação de Braga Netto para vice, Bolsonaro cogita trocar comando do Exército

Jair Bolsonaro deve aproveitar a possível saída de Braga Netto do Ministério da Defesa para trocar comando do Exército edit

247 - Com a possível saída do general Braga Netto do Ministério da Defesa para se candidatar a vice-presidente na chapa de Jair Bolsonaro, o titular do Planalto pode fazer outra mudança considerada estratégica dentro do governo: o comando do Exército. O atual chefe da Força, Paulo Sérgio Nogueira Oliveira, deve ser promovido a ministro da Defesa, abrindo a disputa por sua vaga.

O mais cotado para ocupar o posto é o general Marco Antonio Freire Gomes, informa O Globo. Ele é o atual Comandante de Operações Terrestres e considerado linha-dura entre integrantes da tropa. O general participou da comitiva de Bolsonaro na viagem à Rússia e à Hungria no mês passado.

Caso Freire Gomes seja mesmo o escolhido, será a segunda vez que Bolsonaro vai ignorar a ordem de antiguidade na escolha do comandante, a exemplo do que fez ao nomear Paulo Sérgio, em março do ano passado.

Um plano B avaliado no governo caso Bolsonaro decida não mexer no comando do Exército novamente é deslocar o general Augusto Heleno, ministro do Gabinete de Segurança Institucional (GSI), para a Defesa. Essa possibilidade, embora defendida por uma ala ligada à Força, é vista como mais remota, uma vez que Heleno não demonstra intenção de deixar o atual posto.

