Com indústria em crise, Skaf abre Fiesp para Bolsonaro

Sob críticas de empresários industriais, Paulo Skaf transforma a Fiesp em palanque bolsonarista. Seu projeto é tentar ser governador de São Paulo em 2022, com apoio do titular do Planalto. Um dos articuladores do golpe de 2016, Skaf comanda a Fiesp num momento de grande decadência industrial edit

247 - Na próxima segunda-feira (3), Paulo Skaf, presidente da Fiesp e do Ciesp, recebe Jair Bolsonaro para um almoço na sede da Fiesp.

Segundo anuncia a entidade, presidentes de sindicatos patronais e empresários de diversos segmentos participarão do evento.

A adesão de Paulo Skaf ao bolsonarismo é cada vez mais contestada por empresários do setor industrial.

O ex-presidente da Fiesp, Horácio Lafer Piva, em conjunto com Pedro Passos, ex-presidente do Iedi (Instituto de Estudos para o Desenvolvimento Industrial) e conselheiro da Natura Cosméticos, e Pedro Wongtschowski, atual presidente do Iedi e conselheiro da Ultrapar, publicaram há duas semanas artigo com severas críticas a Paulo Skaf, condenando a partidarização da entidade e a “morte anunciada” da indústria.

“O que fazem os presidentes de sindicatos e os bons nomes que ocupam conselhos da entidade, a com seu silêncio compactuar com o uso político, partidário mesmo, escolhas duvidosas, culto a personalidades?”- questionam os industriais no artigo.