Com Lula, Dilma e dezenas de líderes, Grupo de Puebla discute manifesto progressista

Os ex-presidentes Lula e Dilma participarão, nesta sexta-feira (29), do Grupo de Puebla, fórum político e acadêmico Ibero-Americano que discutirá o estabelecimento de um modelo que destaca a recuperação do papel do Estado, a constituição da saúde como bem público global e o acesso livre à informação na América Latina, além dos direitos humanos edit

247 - Os ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Dilma Rousseff participarão, nesta sexta-feira (29), do Grupo de Puebla, fórum político e acadêmico Ibero-Americano que conta com 49 líderes de 15 países e será realizado a partir das 13h. Intitulado "América Latina Mudou", o encontro debaterá o manifesto progressista, um documento em construção, organizado pelos fundadores do grupo e pelo braço acadêmico do fórum. Será a quinta reunião do grupo.

O manifesto consiste em 28 critérios centrais para o estabelecimento de um modelo que destaca a recuperação do papel do Estado, a constituição da saúde como bem público global e o acesso livre à informação. Também será discutida uma reforma do sistema das Nações Unidas e o apoio ao multilateralismo e à multipolaridade, entre muitas questões de interesse econômico e social para a região.

Na reunião será apresentado um modelo de desenvolvimento solidário para a comunidade internacional, que garanta a consolidação da América Latina como uma zona de paz, a continuidade e o fortalecimento de suas democracias, além do respeito aos direitos humanos.

Além de Lula e Dilma, participarão da reunião outros nove ex-presidentes, como Rafael Correa (Equador), Ernesto Samper (Colômbia), Leonel Fernández (República Dominicana), Fernando Lugo (Paraguai) e José Luis Rodríguez Zapatero (Espanha).

Outras 50 lideranças da região marcaram presença no encontro, como Aloizio Mercadante, ex-ministro e presidente da Fundação Perseu Abramo; Fernando Haddad, ex-ministro e ex-prefeito; Celso Amorim, ex-chanceler; Carol Proner, jurista; Camilo Lagos, presidente do Partido Progressista do Chile, Camilo Lagos, Elizabeth Gómez Alcorta, ministra da Mulher, Gênero e Diversidade da Argentina, entre outros.

A reunião será transmitida ao vivo pelo Facebook do Grupo de Puebla: https://www.facebook.com/progresalatam/ e pelo Facebook da Fundação Perseu Abramo: https://www.facebook.com/fundacao.perseuabramo/.

O conhecimento liberta. Saiba mais