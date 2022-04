Com medo de condenação, bolsonaristas apagam vídeos com ataques ao Poder Judiciário

Apoie o 247

247 - Às vésperas do julgamento do deputado federal Daniel Silveira (União-RJ) pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ataques e ameaças a ministros da Corte e com a proximidade das eleições, ao menos três donos de canais bolsonaristas que pretendem se lançar candidatos à Câmara dos Deputados apagaram ou tornaram privados, nos últimos dias, 70 vídeos com críticas direcionadas ao STF e ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) no YouTube. É o que aponta um levantamento feito pela empresa de análise de dados Novelo Data, informa reportagem do jornal O Globo.

Quem mais excluiu vídeos foi o youtuber Gustavo Gayer, responsável pelo canal Papo Conservador, que é pré-candidato, em Goiás, a deputado federal pelo PL, partido de Jair Bolsonaro.

Também pré-candidato pelo PL, Fernando Lisboa, do canal Vlog do Lisboa, excluiu seis vídeos no último dia 7. Todos com referências ao TSE. O canal foi alvo da determinação do tribunal eleitoral para desmonetizar perfis de investigados por desinformação sobre as urnas eletrônicas.

Já o canal "O Jacaré de Tanga", do pré-candidato à Câmara dos Deputados Felipe Lintz, deletou dois vídeos e tornou outros três sobre ministros do STF e a Corte eleitoral privados na sexta-feira. Autointitulado "defensor de Deus, pátria e família", Lintz já foi candidato a prefeito de Mogi das Cruzes, em São Paulo, pelo PRTB. Nas redes sociais, o youtuber anunciou na semana passada que será candidato ao lado de Bolsonaro e do ex-ministro Tarcísio de Freitas, que disputará o governo de São Paulo pelo PL.

Os dados da Novelo apontam que outros quatro canais bolsonaristas também deletaram vídeos desde a última quinta-feira. Ao todo, foram 90 publicações com referências aos tribunais. Outros dois canais tornaram 13 vídeos privados.

Apesar das remoções, o YouTube ainda abriga um alto número de conteúdos com ataques ao Judiciário.

