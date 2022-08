Com medo de desgaste, Bolsonaro foge de encontro com empresários

Bolsonaro cancelou um evento na Fiesp e um jantar com empresários no próximo dia 11, quando será lida a carta pela democracia da USP edit

247 - Cada vez mais isolado em sua retórica autoritária e golpista, Jair Bolsonaro (PL), que contou com o apoio da elite financeira brasileira em 2018 para chegar à Presidência da República, decidiu fugir de um encontro que teria com empresários na Fiesp (Federação de Indústrias de São Paulo) e de um jantar com empresários no próximo dia 11, informa a Folha de S. Paulo.

Bolsonaro declinou do convite por temer desgastes à sua imagem. Os dois encontros aconteceriam no mesmo dia em que manifestos em defesa da democracia serão lidos na Faculdade de Direito da USP, além de outras localidades pelo Brasil. Para o chefe do Executivo, os textos são "claramente" contra ele.

O Palácio do Planalto disse à Fiesp que a agenda pode ser remarcada. A federação, por sua vez, reiterou o convite. Ainda não há, no entanto, uma nova data definida.

